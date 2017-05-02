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MHP'li Sancaklı'dan Erdoğan açıklaması

MHP'li Sancaklı'dan Erdoğan açıklaması.24935
  • Giriş : 02.05.2017 / 13:27:00

MHP'li Saffet Sancaklı, Hindistan gezisi ile ilgili açıklama yaptı.

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Hindistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, programlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini belirtti.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı partisinin Grup Toplantısı'nın ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan ziyareti sırasında heyette yer almasına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan ve Bakanların sürekli yurt dışı seyahatlerinin olduğunu, MHP'den de bu seyahatler için milletvekili talebinde bulunulduğunu ifade eden Sancaklı, en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan ziyaretine eşlik etmek amacıyla partiden kendisinin görevlendirildiğini belirtti.

Türkiye-Hindistan arasındaki devletler arası görüşmelere ve iş dünyası arasındaki forumlara katıldıklarını dile getiren Sancaklı, "Programlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettik ve ülkemize geri döndük. Cumhurbaşkanı ile uçakta ve orada beraberdik, kendisiyle zaten çok eskiden tanışıyoruz. Kendisiyle genelde Türkiye'nin meselelerini konuştuk. Güzel sohbetler ettik" diye konuştu.

TRT

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