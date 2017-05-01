MHP'li vekil Erdoğan'ın uçağında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan gezisi sonrası bindiği uçakta geziye dair brifing alırken heyette eski futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da bulundu. Erdoğan, Hindistan'da 21 par top atışı ile karşılandı.
Mukherjee ve Modi ile tokalaşarak gazetecilere poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören alanındaki yerini almasının ardından Türk ve Hindistan milli marşları çalındı. Erdoğan, daha sonra tören kıtasını denetledi.
İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Mukherjee ve Başbakan Modi tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan uğurlandı.
Törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar da yer aldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A UÇAKTA BRİFİNG
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Hindistan'a gelirken uçakta beraberindekilerden geziye ilişkin brifing aldı.
TRT
DİĞER HABERLER
İHA'lar buldu, helikopterle vuruldu!
Adıyaman'da yuvalanan PKK'lı teröristlere operasyon düzenlendi.
İstanbul'da metro istasyonları kapalı
İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar ve metro istasyonları kapatıldı.
Başına ödül konan terörist öldürüldü
Devlet tarafından başına 1 milyon lira ödül konan teröristin öldürüldüğü açıklandı.
Katliam: 4 kişiyi öldürdü
Adana'da cinnet getiren bir vatandaşü 4 kişiyi öldürüp 1 çocuğu ağır yaraladıktan sonra intihar etme