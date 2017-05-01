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MHP'li vekil Erdoğan'ın uçağında

MHP'li vekil Erdoğan'ın uçağında.24935
  • Giriş : 01.05.2017 / 08:23:00

MHP'li vekil Saffet Sancaklı'nın Erdoğan'ın uçağında bulunması dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan gezisi sonrası bindiği uçakta geziye dair brifing alırken heyette eski futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da bulundu. Erdoğan, Hindistan'da 21 par top atışı ile karşılandı.

Mukherjee ve Modi ile tokalaşarak gazetecilere poz veren Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın tören alanındaki yerini almasının ardından Türk ve Hindistan milli  marşları çalındı. Erdoğan, daha sonra tören kıtasını denetledi.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Cumhurbaşkanı Mukherjee ve Başbakan Modi tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan  uğurlandı.

Törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı  Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ulaştırma, Denizcilik ve  Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç,  MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile  Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar da yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A UÇAKTA BRİFİNG

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda  bulunmak üzere Hindistan'a gelirken uçakta beraberindekilerden geziye ilişkin  brifing aldı.

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