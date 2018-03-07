MHP'li Yalçın, ittifakın oy oranını açıkladı
Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında kurulan ittifak ile ilgili önemli bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Cumhur ittifakının oy oranını açıkladı.
TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yalçın, "Cumhur ittifakında sadece AK Parti ve MHP olacak. Diğer partiler büyük olasılıkla AK Parti listesinden seçime girecek" dedi.
Yalçın, erken seçimi ülke menfaatine uygun bulmadıklarını belirtti.
İTTİFAKIN OY ORANINI AÇIKLADI
Cumhur ittifakının oy oranına ilişkin konuşan Yalçın, yüzde 70'e hitap ettiklerini sahada ise oyun yüzde 60-65 civarında olacağını söyledi.
"İTTİFAKIN ÖN ALIŞTIRMALARI"
CHP'nin yapmış oludğu parti ziyaretlerine de değinen Yalçın, "Bu, ittifakın ön alıştırmaları" değerlendirmesi yaptı.
"26 MADDE AYNEN ÇIKAR"
Anayasa Komisyonu'nda görüşülmekte olan ittifak teklifi ile ilgili de Yalçın, "Ne Anayasa Komisyonu'nda ne de genel kurulda değişiklik olmaz, 26 madde geldiği gibi çıkar" diye konuştu.
NTV
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