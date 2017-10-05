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MHP'li Yalçın: Satılmışlık genlerinde var!

MHP'li Yalçın: Satılmışlık genlerinde var!.15931
  • Giriş : 05.10.2017 / 15:03:00
  • Güncelleme : 05.10.2017 / 15:01:15

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, PKK ile ilgili sert bir açıklama yaptı.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, terör örgütü PKK ile ilgili sert bir açıklama yaptı ve Başkan Devlet Bahçeli'ye dil uzantanların genlerinde satılmışlık olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "Kandan, cinayetten ve terörden beslenen alçak bir zihniyetin MHP lideri Bahçeli'ye dil uzatması hadsizliğin, pespayeliğin en deni noktadır.Satılmışlık, bunların genlerinde vardır"dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada sert ifadeler kullandı. "Kandan,  cinayetten ve terörden beslenen alçak bir zihniyetin" MHP Genel Başkanı Devlet  Bahçeli'ye "dil uzattığını" belirterek, bunu "hadsizliğin ve pespayeliğin en  alçak noktası" olarak değerlendirdi.  Yalçın, yazılı açıklamasında, Türkiye'de siyaset atmosferini kirleten  küçük bir grubun, içine düştüğü açmazdan sıyrılmak için MHP üzerinden külhanlık  yapmaya heveslendiğini öne sürdü.

Bu grubun, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olduğunu ifade eden  Yalçın, "Söz konusu şer güruhuna sözcülük eden terörle mücadele artığı zavallı,  önceki gün Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli hakkında haddini bilmez  beyanlarda bulunmuştur." ifadesini kullandı.

"Kandan, cinayetten ve terörden beslenen alçak bir zihniyetin  Bahçeli'ye dil uzatmasının hadsizliğin ve pespayeliğin en alçak noktası olduğu"  ifadesini kullanan Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Milletimiz pek iyi bilmektedir ki Kürt insanını küresel güçlere  satanlar bunlardır. Satılmışlık, bunların genlerinde vardır. Kendi dindaşlarının,  kardeşlerinin ve komşularının; ekmeklerini, aşlarını kendileriyle paylaşan  insanların kanına girerek gözlerini kırpmadan insanlık suçu işleyenler bunlardır.  Bu güruh, demokrasinin zaaflarından yararlanarak siyasi çetecilik  yapmaktadır. Eli kanlı katiller sürüsü PKK, Birinci Dünya Savaşı yıllarında cephe  gerisinde güvenlik güçlerimizi arkadan vuran, sivil halkı katleden çetelerin  bugünkü versiyonu olarak ülkede kaos yaratmak için elinden gelen ihaneti  sergilemektedir. Bunlara en büyük cezayı, ihanet edip emperyalizme sattıkları,  kirli hesapları uğruna kanlarını sebil ettikleri Kürt insanı verecektir."

TRT

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