Facebook Twitter Rss

MHP'li Yusuf Halaçoğlu'ndan istifa açıklaması

MHP'li Yusuf Halaçoğlu'ndan istifa açıklaması.16988
  • Giriş : 20.01.2017 / 17:14:00

MHP'li Yusuf Halaçoğlu, hakkında çıkan istifa iddialarına yönelik açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Anayasa değişikliği oylamasında 'Hayır' demesi üzerine basında çıkan istifa iddialarına MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'ndan yanıt geldi.

Halaçoğlu, özgür iradesi ile karar verdiğini söyleyerek, istifa edeceğini söylediğini fakat MHP lideri Bahçeli tarafından bu isteğin geri çevrildiğini belirtti.

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, anayasa değişiklik teklifine ilişkin, "Milletvekili olmuşum, olmamışım, benim partim 'Evet' diyor. 6 arkadaşımız 'Hayır' diyoruz. Bunu söylerken de partimize ters düştüğümüzü biliyoruz. Anayasa bize özgür iradeyle karar vermemizi söylüyor, biz buna uyuyoruz" dedi.

Halaçoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Değişikliği ile Türkiye'de yeni bir yönetim tarzının adapte edilmeye çalışıldığını belirtti.
AK Parti iktidarında PKK ile mücadele, dış politika, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamu kurumlarına yerleşmesi gibi konulara bakıldığında önemli hatalar yapıldığını savunan Halaçoğlu, yeni Anayasa Değişikliği çalışmalarının da daha iyi gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

İktidarın 14 yılda her istediği yasayı çıkarabildiğini, şimdi ise tüm yetkilerin tek adamda toplanmaya çalışıldığını anlatan Halaçoğlu, "Bu Anayasa Değişikliği anayasaya aykırıdır. Anayasa'nın 7. maddesine göre yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki paylaşılamaz ve devredilemez. Ama siz bu anayasa ile partili Cumhurbaşkanı adı altındaki bir kişiye kararname çıkarma yetkisi veriyorsunuz" diye konuştu.

6 VEKİL 'HAYIR' DİYECEĞİZ

Anayasa değişikliği ile istenilen kişilerin bakan olarak atanabileceğini vurgulayan Yusuf Halaçoğlu, Cumhurbaşkanı olan kişinin eşini, kardeşini, oğlunu bakan yapabileceğini öne sürdü. MHP'de partiden ihraç edilen Ümit Özdağ ile 6 milletvekilinin anayasa değişikliğine "Hayır" diyeceklerini vurgulayan Halaçoğlu, "Milletvekili arkadaşlarımız İsmail Ok, Nuri Okutan, Kadir Koçdemir, Atila Kaya ve ben doğrudan 'Hayır' diyen milletvekilleriyiz. Onun dışında 34 milletvekili kalıyor. 3 milletvekili arkadaşımız da kullandıkları pulu görevlendirilen kişiye vermeyenler. 31 kişi ise oy kullandıkları pullarını belirlenen görevliye teslim ediyorlar. Dolayısıyla özgür iradelerini kullanamıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

İSTİFADAN VAZGEÇTİM

Bu konu hakkındaki endişelerini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de ilettiğini aktaran Halaçoğlu, şunları söyledi:

"Kendisine tabanımızda çok büyük tepki olduğunu söyledim, kendisi de sorumluluğu üzerine aldığını belirtti. Bu konu bir kişinin sorumluluğuyla izah edilebilecek bir konu değil. Türkiye'nin geleceği ile ilgili bir meseledir. Devlet Bey de benim düşüncelerime saygı gösterdi. İstifa edeceğimi söyledim, etmemem gerektiğini belirtti. Bu nedenle istifa etmekten vazgeçtim."

Devlet Bahçeli'nin ise "Şimdiki Cumhurbaşkanının anayasayı dinlemediği, dolayısıyla buna bir zemin oluşturması ve yaptıklarını en azından yasal hale getirme düşüncesinde olduğu" yönünde bir açıklamada bulunduğunu kaydeden Yusuf Halaçoğlu, "Milletvekili olmuşum, olmamışım, benim partim 'Evet' diyor. 6 arkadaşımız 'Hayır' diyoruz. Bunu söylerken de partimize ters düştüğümüzü biliyoruz. Anayasa bize özgür iradeyle karar vermemizi söylüyor, biz buna uyuyoruz" dedi.

Diğer milletvekillerine de anayasa değişikliğine "Hayır" demeleri çağrısında bulunan Halaçoğlu, değişikliğin referandumdan geçmemesi için de sahada gerekli mücadeleyi yapacaklarını bildirdi.

Mehmet Şimşek'ten 'Esad' açıklaması

Kayseri'de Reina saldırısı operasyonu!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Mehmet Şimşek'ten 'Esad' açıklaması

Mehmet Şimşek'ten 'Esad' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Beşar Esad iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Başbakan: Onun karnesini ben vereceğim

Başbakan: Onun karnesini ben vereceğim

Başbakan Binali Yıldırım, Bakan Yılmaz'ın karnesini kendisinin vereceğini belirtti.

 

Aylin Nazlıaka kendini kelepçeledi

Aylin Nazlıaka kendini kelepçeledi

Milletvekili Aylin Nazlıaka, kendini Meclis kürsüsüne kelepçeleyerek ilginç bir protestonun altına i

Başbakan: Derdimizi halka anlatacağız

Başbakan: Derdimizi halka anlatacağız

Başbakan Binali Yıldırım, referandum sandığı ile dertlerini halka anlatacaklarını belirtti.

 

Mahmut Tanal, milletvekillerini ayağa kaldırdı

Mahmut Tanal, milletvekillerini ayağa kaldırdı

CHP milletvekili Mahmut Tanal, partili milletvekillerini ayağa kaldırdı.

Saadet Partisi'nden referandum açıklaması

Saadet Partisi'nden referandum açıklaması

Referandum tartışamalarına ilişkin Saadet Partisi'nden açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya