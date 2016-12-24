MHP lideri Bahçeli'nin yeni koleksiyonu
Klasik arabalara olan merakı ile bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni koleksiyonu görenlerin beğenisini kazandı.
Katıldığı törende şıklığı ile dikkat çeken Devlet Bahçeli, takım elbisesinin içierisine giydiği yelek ve gümüş renkli köstekli saati ile dikkat çekti.
Bahçeli’nin tesbih koleksiyonundan sonra köstekli saat koleksiyonu olduğu öğrenildi. İsviçre’den özel olarak sadece on adet üretilen ve üzerinde MHP Genel Merkez binasının figürünün işlendiği saat dikkat çekti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 13’üncü dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla parti genel merkezindeki sertifika törenine katılarak bir konuşma yaptı. Bahçeli’ye konuşmasından sonra çift başlı Selçuklu Kartalı hediye edildi. Kartalı alan Bahçeli, “Bu herekete bu hareket yakışır” diyerek elini takım elbisesinin içine giydiği yeleğin cebine koyarak foto muhabirlerine poz verdi. Bahçeli'nin bu hareketine törene katılanlar alkışlarla karşılık verdi.
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