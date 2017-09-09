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MHP lideri Bahçeli yer sofrasına oturdu!

MHP lideri Bahçeli yer sofrasına oturdu!.24534
  • Giriş : 09.09.2017 / 13:09:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Isparta'da yer sofrasına oturdu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Isparta gezisinde yer sofrasına oturdu. .

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