MHP lideri Bahçeli yer sofrasına oturdu!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Isparta gezisinde yer sofrasına oturdu. .
MİLLİYET
DİĞER HABERLER
Başbakan, belediye başkanlarıyla buluştu
Başbakan Binali Yıldırım, belediye başkanlarıyla görüşme yaptı.
CHP liderinden çarpıcı 'Bahçeli' yorumu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli'nin başkan yardımcılığına aday olması durum
Erdoğan: Bu çeteyi yok edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'ndan milliyetçilik cevabı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, milliyetçilik tartışmalarına yeni bir boyut getirdi.