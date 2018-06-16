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MHP'lilerin oyu Erdoğan'a

MHP'lilerin oyu Erdoğan'a.18490
  • Giriş : 16.06.2018 / 08:13:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinde MHP'lilerin oylarını Erdoğan'a vereceğini ifade etti.

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Sepet Beşik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde partililerle bayramlaştı.

Bahçeli, parti genel merkezindeki bayramlaşmada özetle şunları söyledi:

“Seçim yaklaştıkça kara propaganda, fitne, fesat medya ve diğer araçlarla, MHP’yi yok farzetmekte veya sıfırın altında bir rakam akıllarına gelmiş olsa onu tekrarlayarak kamuoyunu aldatmaya çalışmaktadırlar. MHP, Cumhur İttifakı’nı oluşturan iki partiden bir tanesidir. Cumhur İttifakı’nın adayı ise Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Dolayısıyla MHP’liler Cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan’a oylarını kullanacak, Cumhur İttifakı’na oyunu kullanırken de ittifakı oluşturan, siyasal kimliğini koruyarak ilk defa Türkiye’de bir ittifak yapısı içerisinde varlığını sürdürmek isteyen MHP’ye oy vereceklerdir. Bunu hiç kimse engelleyemeyecek.” 

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