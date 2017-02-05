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MHP olağanüstü toplanıyor!

MHP olağanüstü toplanıyor!.13960
  • Giriş : 05.02.2017 / 01:17:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin olağanüstü toplantıya çağırdı.

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Bahçeli, partili milletvekilleri ile  MYK ve MDK üyelerini Konya'da yapacağı toplantıya çağırdı. Toplantı bu ay içerisinde 10-12 Şubatta yapılacak.

Konya’da 10-12 Şubat tarihleri arasında yapılacak olağanüstü toplantıda, referandum süreci değerlendirilecek.

Kararı Twitter hesabından duyuran MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “MHP Genel Merkezi, MYK, MDK ve milletvekillerini 10-12 Şubat 2017 tarihlerinde Konya Dedeman Otelinde toplantıya çağırdı. Kamuoyuna duyrulur” ifadesini kullandı.

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