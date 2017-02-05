MHP olağanüstü toplanıyor!
Bahçeli, partili milletvekilleri ile MYK ve MDK üyelerini Konya'da yapacağı toplantıya çağırdı. Toplantı bu ay içerisinde 10-12 Şubatta yapılacak.
Konya’da 10-12 Şubat tarihleri arasında yapılacak olağanüstü toplantıda, referandum süreci değerlendirilecek.
Kararı Twitter hesabından duyuran MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “MHP Genel Merkezi, MYK, MDK ve milletvekillerini 10-12 Şubat 2017 tarihlerinde Konya Dedeman Otelinde toplantıya çağırdı. Kamuoyuna duyrulur” ifadesini kullandı.
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