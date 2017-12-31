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Michael Ngadeu Ngadjui yakın takipte

Michael Ngadeu Ngadjui yakın takipte.13043
  • Giriş : 31.12.2017 / 09:03:00

Trabzonspor, Michael Ngadeu Ngadjui'yi transfer edebilmek için siper aldı.

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Beşik Modelleri

Bordo Mavili ekipte transfer çalışmaları derinden yürüyor.

Karadeniz ekibinin takip ettiği isimler arasında Slavia Prag'ın 1.90 boyundaki Kamerunlu oyuncusu Michael Ngadeu Ngadjui de yer alıyor. Stoper ve ön libero oynayan 26 yaşındaki Ngadjui'yi yardımcılarına izleten teknik direktör Rıza Çalımbay, olumlu görüş gelmesi durumunda bu transfere onay verecek. HET Liga'da Ngadjui 11 maçta forma giydi, 3 sarı kart gördü. Romanya'nın Botasani takımından 500 bin euro bonservis bedeliyle Slavia Prag'a 2016'da transfer olan tecrübeli futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2019'da sona erecek.

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