Mide bulandıran haber Bursa'dan!
Şüphelilerden birisi ise hakkındaki soruşturma devam ettiği için gözaltında tutuluyor.
Yenişehir'de ortaokula giden Z.B., iddiaya göre 19 yaşında olmasına rağmen kendisini 16 yaşında tanıtan O.B. ile tanıştı. Ardından O.B., cinsel ilişkiye girdiği Z.B.'nin çıplak görüntülerini cep telefonu ile kaydederek kendisini tehdit ederek para karşılığı başka kişilere pazarladı.
KOMŞUSUNA ANLATINCA ORTAYA ÇIKTI
Korkudan bu teklifleri bir süre kabul eden Z.B., artık dayanamayınca, yaşadıklarını mahallerindeki bir komşusuna anlattı. Bu kişinin de ailesine ve polise haber vermesi üzerine başlatılan operasyonda, polis yaşları 15- 30 arasında değişen, aralarında O.B.'nin de bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerden 12'si küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar suçundan dün gece yarısı adliyeye çıkartıldı. 12 zanlı tutuklanırken sorgusu devam eden 1 kişi ise aynı suçtan daha sonra adliyeye çıkartılacak. Ailesinin yanından alınan Z.B., Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı kız yurda yerleştirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Polis, gözaltı sayısının daha da artabileceğini söyledi.
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