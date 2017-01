Mide reflüsünün bir ileri boyutu: Boğaz reflüsü

Mide asidinin yukarı kaçması sonucu ‘boğaz reflüsü’ ortaya çıkıyor. Rahatsızlığın boğazda gıcık hissi, yanma, acı bir tat, ses kısıklığı gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ifade eden Acıbadem Taksim Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Gediz Murat Serin, bu belirtilerinden dolayı en sık farenjit ve sinüzit gibi hastalıklarla karıştırıldığını söylüyor.Mide hastalıkları günümüzde sık rastlanan ve o yüzden de belirtileri hakkında bilgi sahibi olduğumuz sorunların ilk sıralarında geliyor. Özellikle mide reflüsü… Öyle ki, her 20 kişiden birinin reflü sorunuyla tanıştığı biliniyor. Midedeki asidin yemek borusuna doğru kaçması şeklide tarif edilen reflünün boğazda da olabileceğini biliyor musunuz? Boğaz reflüsü olarak bilinen bu sorun, mide reflüsünün adeta bir uzantısı.Boğaz reflüsü, kişinin boğazında yanma, öksürük, ses kısıklığı gibi belirtiler verdiği için, benzer semptomlara yol açan üst solunum yolları hastalıklarından farenjit ve sinüzit ile karıştırılabiliyor. Boğaz reflüsünün bunlar dışında kendine has semptomları olmadığını belirten Acıbadem Taksim Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Gediz Murat Serin, bu nedenle ‘tanısı zor’ bir hastalık olduğunu vurguluyor.Bazen ‘boğaz reflüsü’ tanısı koymada çok özel muayenelere ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Doç. Dr. Murat Gediz Serin, özel kameralı muayeneler ile mide asidinin gırtlağın arka bölümünde yol açtığı erozyonların tespit edilebildiğini de söylüyor.Midenin işleyişine bakıldığında aslında sindirimi kolaylaştırmak için salgılanan mide asidinin aşağıya yani ince bağırsağa doğru yol alması gerekiyor. Ve normalde yemek borusuyla mide arasında kastan oluşan bir kapı, mide asidinin yukarı kaçmasını engelliyor. Günde bir miktar ve az sayıda (10-20) geriye kaçışın normal kabul edildiğini belirten Doç. Dr. Murat Gediz Serin, mide asidinin hangi sebeplerle geri kaçabileceğini ise şöyle anlatıyor: “En sık görülen nedeni yemek borusuyla mide arasında ‘sfinkter’ dediğimiz kapının fonksiyonunun bozulması. Bu bozulmayı yediğiniz şeylerden duygusal durumunuza kadar pek çok şey etkileyebiliyor. Ayrıca genetik yatkınlıklar, sigara ve alkol kullanımı da reflü oluşumunda etkili.”Asit mideden geri kaçtığı zaman, yemek borusuna doğru yükseldiğinde buna ‘mide reflüsü’ (gastroözefageal), daha yukarı kaçarsa ‘boğaz reflüsü’ (larengofarengeal) adı veriliyor. Mide ve boğaz reflüsü, temelde aynı rahatsızlık çünkü her ikisi de mideden kaynaklanıyor. Boğaz reflüsünü mide reflüsünün bir uzantısı gibi düşünmek gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Gediz Murat Serin, “Sonuç olarak aynı yerden kaynaklanıyorlar fakat boğaz reflüsünü hastalığın daha uzun sıçraması olarak düşünebiliriz” diyor.Aslında mide ile boğaz reflüsünün arasında temel bir fark var: göğüste yanma. Mide reflüsünde göğüste yanmanın çok tipik bir bulgu olduğunu ifade eden Doç. Dr. Gediz Murat Serin, boğaz reflüsü olanlarda bu etkinin görülmeyeceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Boğaz reflüsünün tipik özellikleri ise, boğazda gıcık hissi, yanma, temizleme hissi, öksürük, ses kısıklığı gibi yakınmalardan oluşur. Kimileri de ağzına sanki acı su geliyormuş gibi hissettiğinden yakınır.”Boğaz reflüsünün başka rahatsızlıklarla karışabileceğini de anlatan Doç. Dr. Gediz Murat Serin, buna örnek olarak farenjit ve sinüzit gibi üst solunum yolu hastalıklarını gösteriyor. Dolayısıyla kişi ‘Ben reflü müyüm?’ diye gelmiyor. ‘Çok sık farenjit oluyorum’, Geçmeyen bir öksürüğüm var’, ‘Ağzımda acı bir tat var’ diye geliyor. Doç. Dr. Gediz Murat Serin, bu semptomları üst üste koyarak diğer rahatsızlıkları dışladıklarını ve bir ön tanı koyduklarını belirtiyor. Ardından reflüyü bastıracak ilaç tedavisine yöneldiklerini söylüyor: “İlaca verilen cevap aslında bizi reflü tanısına götürüyor. Kişi ilaçlardan fayda görüyorsa, tanı koymak daha kolaylaşıyor.” Reflüde nadiren cerrahi müdahale tercih edildiğini dile getiren Doç. Dr. Gediz Murat Serin, “Çok ciddi bir mide ve boğaz reflüsü olduğunda ameliyat düşünülür ama bu oran çok düşük. Burada ilaçlarla birlikte daha çok yaşam şeklinde dikkat edilmesi gerekiyor” diyor.• Alkol ve sigaradan uzak durun.• Beslenmenize dikkat edin. Sebze meyve ağırlıklı beslenin.• Kola, salça, ketçap, domates, portakal, mandalina, limon ve sirke gibi asit içeriği olan gıdalardan kaçının.• Kahve, çikolata gibi gıdaları fazla tüketmeyin.• Stresten mümkün olduğunca uzak durun.• Akşam yemeğini uyumadan en az iki saat önce yiyin.• Yemeklerden hemen sonra yatış pozisyonuna geçmeyin.• Yatarken başınızın altına yastık koyarak yükseltin.