Midibüs ile TIR çarpıştı: 20 yaralı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün, yola çıkan tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre yaklaşık 20 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda İstanbul istikametine giden ve bir limanda çalışan işçileri taşıdığı öğrenilen midibüs, Yarımca mevkisinde yola çıkan tıra çarparak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre yaklaşık 20 kişinin yaralandığı öğrenilirken, midibüste sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. Yolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine gelen bilgilere göre kazanın işçileri taşıyan midibüsün yola çıkan tıra çarpması sonucu meydana geldiğini söyledi.
Yaralıların çevredeki hastanelere intikal ettirildiğini belirten Can, "Sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu ve yaklaşık 20 yaralı olduğu bilgisi geldi. Yaralı sayısının kesinleştirilmesi hususunda emniyet ve sağlık ekiplerimizin çalışması sürüyor." dedi.
Öte yandan, kazada yaralananların hastanelere sevki tamamlandı. Karayolları ekipleri kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalara başladı.
Milliyet
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