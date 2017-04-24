Midilli açıkların tekne battı: 5 kişi öldü!
Midilli açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı. Olayda göçmenlerden en az 5'inin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
DİĞER HABERLER
Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı
Cumhurbaşkanı'na hakaretten ettiği iddia edilen E.T. tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1015 gözaltı var
İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi.
Selanik'te Türk konsolosluğuna saldırı!
Selanik'te Türk konsolosluğuna molotof kokteyli saldırı yapıldı.