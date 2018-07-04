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Millet İttifakı sona erdi

Millet İttifakı sona erdi.20571
  • Giriş : 04.07.2018 / 16:05:00

Aytun Çıray, Millet İttifakı'nın seçim sonrası sona erdiğini açıkladı.

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24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için bir araya gelen ittifak son buldu. Aytun Çıray, Millet İttifakı'nın seçim sonrası sona erdiğini açıkladı.

''Millet İttifakı''nın seçim hilelerini aşmak için kurulduğunu belirten Çıray, ''Seçimlerin tamamlanması ile birlikte bu ittifaka gerek kalmamıştır" dedi.

Aytun Çıray, genel idare kurulu üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla yapılacak iki günlük istişare toplantısında partinin bundan sonra izleyeceği yol haritasının şekilleneceğini söyledi.

NTV

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