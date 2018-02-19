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Milletvekili adayına bombalı saldırı: 4 ölü

Milletvekili adayına bombalı saldırı: 4 ölü.19171
  • Giriş : 19.02.2018 / 12:03:00

Hindistan'ın kuzeydoğusunda milletvekilliğine aday olan Sangman'a saldırı düzenlendi.

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Sepet Beşik

Hindistan'ın kuzeydoğusunda şoke eden bir saldırı gerçekleşti. Meghalaya eyaletinde milletvekilliğine aday olan Jonathone N Sangman'a yönelik saldırıda Sangman ve beraberindeki 3 kişi can verdi.

Seçim kampanyasından dönen Ulusal Kongre Partisi adayı Sangman ve destekçilerini taşıyan konvoyun East Garo Tepeleri bölgesinden geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti.

Saldırıda Sangman ve beraberindeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Polis saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Sangman, 27 Şubat'ta yapılacak 60 sandalyeli Meghalaya Eyalet Meclisi milletvekilliği seçimine aday olmuştu.

NTV

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