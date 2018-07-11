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Milletvekiline bombalı saldırı: 12 kişi öldü

Milletvekiline bombalı saldırı: 12 kişi öldü.22034
  • Giriş : 11.07.2018 / 08:22:00

Pakistan'da milletvekiline canlı bomba saldırısı gerçekleştirildi.

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Büyüyen Beşik

Şoke eden olay Pakistan'da yaşandı. Avami Ulusal Partisi'nin mitingi sırasında kendini patlatan canlı bomba nedeniyle aralarında milletvekili adayı Harun Bilur'un da olduğu 12 kişi hayatını kaybetti.

Peşaver polisi, Peşaver'in Yakatoot bölgesinde, Bilur'un seçmenleriyle  buluştuğu sırada meydana gelen patlamanın bir canlı bomba saldırısından  kaynaklandığını açıkladı.

Saldırının ardından ağır yaralanan Harun Bilur ve diğer yaralılar,  bölgedeki bölgedeki Lady Reading Hastanesine kaldırıldı.

Hastane sözcüsü Zulfikar Babaheil, patlamada ağır yaralanan Bilur'un hastanede yaşamını yitirdiğini, bazı yaralıların  durumunun ise ağır olduğunu söyledi.

Hastane tarafından Harun Bilur dahil 12 kişinin öldüğü, aralarında  Bilur'un oğlunun da bulunduğu 35 kişinin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bilur'un babası Beşir Ahmet Bilur da Peşaver'de 2012'de düzenlenen bir  parti toplantısı sırasında düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybetmiş, saldırıyı da Pakistan Taliban'ı üstlenmişti.

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