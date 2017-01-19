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Milletvekilleri birbirini tokatladı

Milletvekilleri birbirini tokatladı.20501
  • Giriş : 19.01.2017 / 20:23:00
  • Güncelleme : 19.01.2017 / 20:57:31

Meclis'de yine kavga çıktı. Ancak bu sefer kadın milletvekilleri birbirini dövdü.

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Meclis'te yine skandal görüntüler vardı. Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka'nın kendisini Meclis kürsüsüne kelepçelemesi ve eyleminde ısrarcı olması üzerine kavga çıktı.

Kadın milletvekilleri birbirini tokatladı. HDP milletvekili Pervin Buldan'ın da tokatlanan kadın milletvekilleri arasında olduğu belirtiliyor.

Müdahale sırasında HDP milletvekili Pervin Buldan ve Şafak Pavey yere düştü. Buldan'ın yerde de tekmelendiği görüldü.



Aylin Nazlıaka'ya ise çıkan hengamede müdahale edildi. Kürsüdeki mikforon sökülerek Nazlıaka, CHP'li kadın milletvekilleri tarafından kulise götürüldü.

ŞAFAK PAVEY YERE DÜŞÜRÜLDÜ

CHP'li Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından "Canımız Şafak'ı TBMM kürsüsünden iterek yere düşüren, protez kolunu çıkaran şiddete lanet olsun..." yazdı.



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