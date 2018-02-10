Milli basketbolcu Cedi Osman'ın kariyer gecesi!
NBA'de Cleveland Cavaliers‘ın bu sabaha karşı deplasmanda Atlanta Hawks‘ı 123-107 mağlup ettiği maçta Cedi Osman kariyer gecesini yaşadı.
Cavaliers formasıyla ilk kez bir maça ilk 5'te başlayan Cedi, toplam 38 dakika süre aldığı mücadeleyi 16 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve 3 top çalma ile tamamlayarak tüm bu departmanlarda NBA kariyerinin en yüksek rakamlarına ulaştı ve takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki basketbolcu, performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hem maçı kazandığımız için hem de takımıma yardım ettiğim için mutluyum. Bu, kariyerimin en iyi performansı. Umarım ileride daha iyi maçlar çıkarırım. Bu maçta beş serbest atış kaçırdım, ki bu benim için gerçekten kötü. Belki de ilk kez bir maça ilk 5'te çıktığım için böyle oldu. Eminim bir sonraki maç daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Takas süreci sonrası yenilenen kadrosuyla Atlanta deplasmanında etkili bir oyun ortaya koyan Cavaliers'ta yıldız oyuncu LeBron James 22 sayı, 12 ribaunt ve 17 asistle triple-double'a imza attı. 30 sayı kaydeden Kyle Korver, yedek bankında başladığı maçın en skorer ismi olurken, Jeff Green de takımına 24 sayılık katkı sağladı.
Doğu Konferansı'nın son sırasında yer alan Hawks cephesinde ise Dennis Schröder’in 25 sayısı galibiyet için yeterli olmazken, milli basketbolcu Ersan İlyasova da 12 sayı ve 5 ribauntla mücadele etti.
Eurosport
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