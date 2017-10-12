Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Ağrı'da
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ağrı'da İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde konuştu. Yılmaz, 2017-2018 yılı akademik açılışı programında milli gelirden en fazla payın eğitime ayrıldığını belirtti.
Üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı salonunda gerçekleştirilen programa Bakan Yılmaz'ın yanı sıra, Ağrı AK Parti Milletvekili Cesim Gökçe, Vali Vekili Ejder Demir, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Abdulhalik Karabulut, 12'nce Mekanize Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli, Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Burada bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, milli gelirden en fazla payın eğitime ayrıldığını dile getirdi. Bakan Yılmaz, 2002 yılında eğitime ayrılan bütçenin 11 milyar olduğunu ve bunun bütçeye oranının yüzde 10 olduğunu anlatarak şunları söyledi:
"Geçen yıl okullaşma oranı yüzde 74, bakın 1953 yılında şurada konuşuluyor. 2002 yılına kadar alınan mesafe yüzde 10, ama 2002 yılından geçen yıla kadar yüzde 74, bu yıl önceliğimiz okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak, bütün velilerimizden ricamız var. Diğer ilkokul, ortaokul ve lisede taşımalı eğitimle öğrencilerimizi taşıyoruz. Fakat okul öncesi eğitimde öğrencilerimizi taşımayacağız. Öğretmenlerimizi taşıyacağız. Gezici öğretmen, öğrenci gelmeyecek, öğretmen gelecek. Dolaysıyla çok daha iyi bir eğitim imkanını evlatlarımıza vereceğiz. Bu yıl okul öncesi eğitimde ilk defa bir başlangıç yaptık. 37 ili pilot il olarak seçtik ve okul öncesi eğitimde kırtasiye masraflarını da bakanlık olarak biz karşılıyoruz."
Programın ardından AK Parti il başkanlığını ziyaret eden Bakan Yılmaz, katıldığı akşam yemeğinin ardından karayolu ile Ağrı'dan ayrıldı.
TRT
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