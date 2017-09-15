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Milli Eğitim Bakanlığı'na operasyon yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'na operasyon yapıldı.12122
  • Giriş : 15.09.2017 / 12:17:00
  • Güncelleme : 15.09.2017 / 12:17:29

FETÖ soruşturması kapsamında Milli Eğirim Bakanlığı'na operasyon düzenlendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. 15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında, kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan 63 ve halen Milli Eğitim Bakanlığında görevli 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen şüphelilerin gözaltı işlemlerinin Başsavcılığın talimatıyla bu sabah başladığı belirtildi. Kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan şüphelilerin idareci ve öğretmen oldukları bildirildi.

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