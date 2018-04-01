Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'özür' açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, açıköğretim kurumlarının 2. dönem sınavlarının bugün ve yarın tamamlanacağı aktarıldı.
Dörtten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrıldığı belirtildi.
Bu adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30'da telafi sınavı yapılacağı kaydedildi.
Konu ile ilgili açıköğretim kurumları öğrencilerinin herhangi bir mağduriyet yaşamayacakları vurgulanarak "Bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerimizden özür diliyoruz." ifadesine yer verildi.
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