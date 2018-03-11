Milli futbolcu Arda Turan bu akşam evleniyor!
Yaklaşık 2.5 yıldır birlikte olan ve geçen hafta aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlanan Arda Turan ve Aslıhan Doğan çiftinden sürpriz bir karar geldi. Posta Gazetesi’nin haberine göre ünlü çift bu akşam İstanbul Beykoz’da bulunan aile evinde yapılacak sade bir törenle dünya evine girecek.
Arda Turan nikah tarihini soran muhabirlere 'Ülkemiz ve askerlerimiz büyük mücadele veriyor. Savaş varken düğün olmaz. Bu durumda eğlenemeyiz'' demişti.
NİKAH ŞAHİDİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OLACAK
Arda Turan'ın nikâh şahidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak.
Posta
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