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Milli futbolcu Arda Turan bu akşam evleniyor!

Milli futbolcu Arda Turan bu akşam evleniyor!.20257
  • Giriş : 11.03.2018 / 17:18:00

Başakşehirsporlu Milli futbolcu Arda Turan bugün Beykoz Çubuklu'daki evinde 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile evleniyor.

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Beşik Modelleri

Yaklaşık 2.5 yıldır birlikte olan ve geçen hafta aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlanan Arda Turan ve Aslıhan Doğan çiftinden sürpriz bir karar geldi. Posta Gazetesi’nin haberine göre ünlü çift bu akşam İstanbul Beykoz’da bulunan aile evinde yapılacak sade bir törenle dünya evine girecek.

Arda Turan nikah tarihini soran muhabirlere 'Ülkemiz ve askerlerimiz büyük mücadele veriyor. Savaş varken düğün olmaz. Bu durumda eğlenemeyiz'' demişti. 

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