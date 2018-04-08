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Milli futbolcu Cengiz Ünder'den müjdeli haber

Milli futbolcu Cengiz Ünder'den müjdeli haber.15860
  • Giriş : 08.04.2018 / 16:01:00

Cengiz Ünder'in Barcelona ile oynanacak rövanş maçında sahada olabileceği belirtildi.

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Beşik Modelleri

Milli takımda yaşadığı sakatlık sebebiyle Roma'da 3 maçı kaçırmak zorunda kalan Cengiz Ünder'den iyi haber geldi.

Daha önce Lazio maçına kadar oynamaması beklenen Cengiz Ünder'in, Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında sahada yer alabileceği belirtildi.

OLUMLU YANIT VERDİ

Sky Italia'da yer alan habere göre; Cengiz Ünder yapılan tedavilere olumlu yanıt verdi ve rövanş maçında oynaması bekleniyor.

Cengiz Ünder'in oynamadığı 3 maçta galibiyet alamayan Roma, Bologna ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Barcelona'ya 4-1 ve Fiorentina'ya 2-0 mağlup oldu.

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