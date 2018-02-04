Milli futbolcu Cengiz Ünder'den tarihi gol!
İtalya Serie A'nın 23. haftasında Roma, deplasmanda Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren tek golü Cengiz Ünder kaydetti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 43. saniyede topu ağlarla buluşturmayı başardı.
Mücadelenin 43. saniyesinde fileleri havalandıran Cengiz, böylelikle Roma formasıyla ilk resmi golünü atmış oldu.
Teknik direktör Eusebio Di Francesco yönetimindeki Roma, bu sonuçla puanını 44'e yükseltti. Düşme hattında bulunan Hellas Verona ise 16 puanda kaldı.
Roma teknik direktörü Di Francesco, "Cengiz'le alakalı biraz daha sabır gerekiyor. O, henüz iyi İtalyanca konuşamasa da, ondan istediklerimi anlamaya başlayan bir çocuk. Onun adına çok mutluyum" açıklaması yaptı.
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