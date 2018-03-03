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Milli futbolcumuz PKK'nın hedefi oldu

Milli futbolcumuz PKK'nın hedefi oldu.17626
  • Giriş : 03.03.2018 / 13:55:00

Milli futbolcumuz Nuri Şahin, terör örgütü PKK'nın hedefi oldu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Nuri Şahin, terör örgütü PKK'nın hedefi oldu.   

Borussia Dortmund'un formasını giyen Nuri Şahin'e karşı başlatılan alçak karalama kampanyası, Almanya'nın Türkiye düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Şahin "Afrin'de hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim. Başımız sağ olsun, geride kalanlara Allah dayanma gücü versin" paylaşımıyla Zeytin Dalı harekatına destek oldu. Bunu sindiremeyen teröristler ve Almanya'daki ırkçılar, Bundesliga'da başarıyla top koşturan Şahin'e hakaret dolu mesajlar yazdı.

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