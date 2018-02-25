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Milli futbolcunun düğün adresi belli oldu!

Milli futbolcunun düğün adresi belli oldu!.18494
  • Giriş : 25.02.2018 / 08:59:00

Aslıhan Doğan’a evlenme teklif eden Arda Turan’ın düğünü nerede yapacağı merak konusu oldu.

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Yakın çevresi ünlü futbolcu ile sevgilisinin Çırağan Sarayı’nda karar kıldığını, şimdilerde çeşitli organizasyon firmalarıyla görüşme halinde olduklarını söylüyor.

Yaklaşık 3 yıldır sosyetik güzelle birlikte olan ünlü futbolcu, önceki akşam sevgilisine "Hayatımın en güzel parçası olan Aslıhan, Benimle evlenir misin?" diye sordu. Aldığı 'Evet' cevabıyla büyük sevinç yaşayan Arda Turan'ın Aslıhan Doğan'a 5 karatlık ve değeri 500 bin TL olan bir tek taş yüzükle evlilik teklif etmesi dikkat çekti..

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