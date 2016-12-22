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7-0'lık maçta Arda Turan İspanya'yı salladı

7-0'lık maçta Arda Turan İspanya'yı salladı.23158
  • Giriş : 22.12.2016 / 11:50:00
  • Güncelleme : 22.12.2016 / 11:52:06

Hercules'i 7-0 mağlup eden Barcelona'da Arda maça damga vurdu.

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İspanyol devi Barcelona'da forma giyen milli gururumuz Arda Turan, takımının Hercules ile karşılaştığı mücadelede fırtına gibi esti.

Barcelona'nın gollerini Lucas Digne, İvan Rakitic, Rafinha, Arda Turan ve Paco Alcacer attı.

Kupanın 4. turunda 3. lig takımlarından Hercules ile eşleşen ve deplasmanda oynadığı ilk müsabakada 1-1 berabere kalan Barcelona, Nou Camp'taki rövanşı 7-0 kazandı. ​Barcelona'nın gollerini 37. dakikada Lucas Digne, 45. dakikada penaltıdan Ivan Rakitic, 50. dakikada Rafinha, 55, 86 ve 89. dakikalarda Arda Turan, 72. dakikada Paco Alcacer attı. İlk 11'de sahaya çıkan Arda Turan, yaptığı hat-trick'in yanı sıra Rafinha'nın golünün asistini verip, ilk yarının son dakikasında rakip ceza sahasında düşürülmesiyle takımına penaltı kazandırdı. Bu sezon Barcelona forması ile 9. golünü kaydeden Arda, Katalan takımında Luis Suarez ve Lionel Messi'den sonra en fazla gol atan oyuncu olmaya devam etti. Arda, Barcelona forması ile ikinci, kariyerinde ise üçüncü kez hat-trick yaptı

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