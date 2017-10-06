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Milli maça saatler kala 2 futbolcu kadro dışı!

Milli maça saatler kala 2 futbolcu kadro dışı!.16056
  • Giriş : 06.10.2017 / 15:15:00

A Milli Takım'da oynayan Serdar Aziz ve Cengiz Ünder kadro dışı kaldı.

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Sepet Beşik

A Milli Takım'da büyük şok. Türkiye'nin bu akşam İzlanda ile 21:45'te oynayacağı maç kadrosuna Serdar Aziz ve Cengiz Ünder alınmadı.

Teknik Direktör Lucescu'nun Hırvatistan maçında kazanan kadroyu bozmak istemediği öğrenildi.

Maçta mücadele edecek ilk 11 ise şöyle:

Muhtemel 11
Volkan Babacan
Kaan
Mehmet topal
Çağlar
Caner
Oğuzhan
Nuri
Emre Belözoğlu
Cenk
Arda
Burak

Milli takımımız 4-2-3-1 dizilişi le mücadele edecek.

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