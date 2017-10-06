Milli maça saatler kala 2 futbolcu kadro dışı!
A Milli Takım'da büyük şok. Türkiye'nin bu akşam İzlanda ile 21:45'te oynayacağı maç kadrosuna Serdar Aziz ve Cengiz Ünder alınmadı.
Teknik Direktör Lucescu'nun Hırvatistan maçında kazanan kadroyu bozmak istemediği öğrenildi.
Maçta mücadele edecek ilk 11 ise şöyle:
Muhtemel 11
Volkan Babacan
Kaan
Mehmet topal
Çağlar
Caner
Oğuzhan
Nuri
Emre Belözoğlu
Cenk
Arda
Burak
Milli takımımız 4-2-3-1 dizilişi le mücadele edecek.
ŞAMPİY10
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