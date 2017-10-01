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Milli motosikletçi Sofuğlu İstanbul'a getirildi

Milli motosikletçi Sofuğlu İstanbul'a getirildi.25557
  • Giriş : 01.10.2017 / 15:13:00

Şampiyon motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Fransa'da geçirdiği kazanın ardından İstanbul'a getirildi.

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Kenan Sofuoğlu, Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki 4 bin 411 metrelik Nevers Magny-Cours Pisti'nde yarın koşulacak yarış öncesi antrenman turunda başka bir pilotun piste yağ dökmesi sonucu kaza atlatmıştı. Bu kazadan yara almadan kurtulan milli motosikletçi, sıralama turlarında ise bir kaza daha geçirdi. Kötü hava şartları nedeniyle gerçekleşen kaza sonrası acilen hastaneye kaldırılan Kenan Sofuoğlu'nun bel ve kalçasında üç kırık tespit edildi.
Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığı'nın girişimlerinin ardından Milli motosikletçinin bu gece ambulans uçakla Fransa'dan Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.

Kenan Sofuoğlu'nun kişisel sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, "Milli Sporcumuz Kenan Sofuoğlu Fransa yarışı için yapılan sıralama turlarında kötü hava şartlarında yeniden büyük bir kaza geçirerek acil olarak hastahaneye kaldırıldı. Sofuoğlu'nun bel ve kalçasında malesef ciddi üç kırık teşhisi konuldu. Sporcumuzun en hızlı şekilde tedavisini sağlayabilmek için Sağlık Bakanlığımız, Spor Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımızın müşterek çalışmaları ile sporcumuz bu gece ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilecek. Bütün sevenlerimize destekleri için teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin" denildi.

UÇAK İNİŞ YAPTI! KENAN SOFOĞLU İSTANBUL'DA!

Dün sıralama turunda kaza geçiren, bel ve kalçasında kırık tespit edilen Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nu taşıyan ambulans uçak İstanbul'a geldi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun dün sıralama turları esnasında kaza geçirdi. Kötü hava şartları nedeniyle gerçekleşen kaza sonrası acilen hastaneye kaldırılan, yapılan tetkikler sonucunda bel ve kalçasında kırık tespit edilen Kenan Sofuoğlu, bugün ambulans uçak ile Fransa'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildi. Sofuoğlu, daha sonra tedavisinin yapılacağı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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