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Milli Savunma Bakanı Canikli İtalya'ya gidiyor

Milli Savunma Bakanı Canikli İtalya'ya gidiyor.15396
  • Giriş : 15.03.2018 / 12:12:00

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İtalya'ya ziyaret gerçekleştiriyor.

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Lübnan Ulusal Ordusu ve İç Güvenlik Güçlerine Destek İçin Uluslararası Destek Grubu Bakanlar Kurulu Toplantısı'na katılacak olan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İtalya'ya ziyaret gerçekleştiriyor.

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