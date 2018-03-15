Milli Savunma Bakanı Canikli İtalya'ya gidiyor
Lübnan Ulusal Ordusu ve İç Güvenlik Güçlerine Destek İçin Uluslararası Destek Grubu Bakanlar Kurulu Toplantısı'na katılacak olan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İtalya'ya ziyaret gerçekleştiriyor.
TRT
DİĞER HABERLER
TSK'dan açıklama: 4 köy daha temizlendi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de 4 köyü daha temizlediğini duyurdu.
TSK ve ÖSO, Afrin'in yüzde 70'ini ele geçirdi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'in yüzde 70'inin ele geçirildiğini belirtti.
Diyarbakır'daki operasyonda neler bulundu?
Terör örgütü PKK'ya karşı yapılan operasyonlarda 8 doğal mağaza ele geçirildi.
Mina Başaran ve arkadaşlarına acı son
Mina Başaran ve arkadaşlarının defin işlemleri için son hazırlıklar yapılıyor.
PKK, sözde komutanlarını infaz etti
Terör örgütü PKK'da örgüt içi infazlar devam ediyor. 2 sözde komutanın daha infaz edildiği öğrenildi