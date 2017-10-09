Milli Savunma Bakanı, Gürcistan'a gidecek
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna gezisi sonrası Gürcistan'a gidecek. Canikli, Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Söz konusu ziyarette, Bakan Canikli Gürcistan Savunma Bakanı Dr. Levan Izoria, Gürcistan Devlet Bakanı Victor Dolsdze ve Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Zurab Pataradze ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
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