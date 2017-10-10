Milli Savunma Bakanı'ndan İdlib açıklaması
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İdlib operasyonu hakkında yaptığı açıklamasında Suriye'den gelen Türkiye'ye yönelik tehditlerin tamamen ortadan kalkana kadar Türk askerinin orada bulunması gerektiğini belirtti.
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