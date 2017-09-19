Milli Savunma Bakanı: TSK görevinin başında
Milli Savunma Bakanı Canikli, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin bağımsızlık referandumu kararıyla ilgili açıklama yaptı. Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevlerinin başında olduğunu vurguladı.
Canikli, "Bütün güvenlik güçlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz görevinin başındadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Eğer bir karar alınması, adım atılması gerekiyorsa o da kararlılıkla yerine getirilecektir" dedi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Bahçeli: Pranga söküp atılacak!
MHP lideri Bahçeli, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Milletvekili çileden çıktı
AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, aracını durduran trafik polisine sert çıktı.
İşte CHP'nin Şafak Pavey kararı!
CHP'li Milletvekili Şafak Pavey'in istifa kararı almasının ardından partiden ilk açıklamayı CHP Gru