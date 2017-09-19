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Milli Savunma Bakanı: TSK görevinin başında

Milli Savunma Bakanı: TSK görevinin başında.15853
  • Giriş : 19.09.2017 / 16:04:00

Milli Savunma Bakanı Canikli, IKBY'nin referandum kararıyla ilgili açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Milli Savunma Bakanı Canikli, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin bağımsızlık referandumu kararıyla ilgili açıklama yaptı. Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevlerinin başında olduğunu vurguladı.

Canikli, "Bütün güvenlik güçlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz görevinin başındadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Eğer bir karar alınması, adım atılması gerekiyorsa o da kararlılıkla yerine getirilecektir" dedi.

HÜRRİYET

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