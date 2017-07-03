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Milli Savunma Bakanlığı yayınladı!

Milli Savunma Bakanlığı yayınladı!.15142
  • Giriş : 03.07.2017 / 16:43:00

Milli Savunma Bakanlığı, insansız hava aracı ANKA'nın görüntüsünü yayınladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, TUSAŞ mühendisleri tarafından tasarlanan Türk İnsansız Hava Aracı ANKA'nın görüntüsünü yayınladı. Anka'nın özelliklerindeki dikkat çeken noktalar şaşırttı.

Gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerine yönelik geliştirmekte olan ANKA sistemi Orta irtifa uzun havada kalışlı (MALE) İHA sistemi, Elektro Optik Gündüz Kamera (EO Day TV), Gündüz (EO- ElectroOptic), Kızılötesi (IR-InfraRed Lazer Mesafe bulucu (LRF-Ladser Range Finder), Lazer işaretleyici (LD- Laser Designator) ve Spotter ile SAR/MTI-ISAR faydalı yükleri taşıyor.

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