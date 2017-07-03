Milli Savunma Bakanlığı yayınladı!
Milli Savunma Bakanlığı, TUSAŞ mühendisleri tarafından tasarlanan Türk İnsansız Hava Aracı ANKA'nın görüntüsünü yayınladı. Anka'nın özelliklerindeki dikkat çeken noktalar şaşırttı.
Gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerine yönelik geliştirmekte olan ANKA sistemi Orta irtifa uzun havada kalışlı (MALE) İHA sistemi, Elektro Optik Gündüz Kamera (EO Day TV), Gündüz (EO- ElectroOptic), Kızılötesi (IR-InfraRed Lazer Mesafe bulucu (LRF-Ladser Range Finder), Lazer işaretleyici (LD- Laser Designator) ve Spotter ile SAR/MTI-ISAR faydalı yükleri taşıyor.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Bir orman yangını daha! Bu kez Denizli!
Ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor. Son günlerde peş peşe gelen orman yangını haberlerine bir yenisi
Elektronik cihaz yasağı kalkıyor mu?
Bir süredir 8 müslüman ülkeden ABD ve dünyanın çeşitli ülkelerine uygulanan elektronik cihaz yasağın
Sağlık Bakanlığı'ndan Manisa açıklaması
Sağlık Bakanlığı, Manisa'da yaşanan zehirlenme olayı ile ilgili açıklama yaptı.
İstanbul Sancaktepe'de soygun paniği
İstanbul Sancaktepe'de soygun yapamaya çalışan 4 kişi yakalandı.
İçişleri Bakanlığı: 70 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, düzenlenen operasyonlar hakkında açıklama yaptı.