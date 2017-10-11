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Milli sporcu 2 bacağından vuruldu!

Milli sporcu 2 bacağından vuruldu!.13475
  • Giriş : 11.10.2017 / 11:21:00

Milli güreşçi Cenk İldem, yol tartışması sırasında saldırıya uğradı.

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İstanbul'da dün gece trafikte yol verme yüzünden çıkan kavgada 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Cenk İldem, bacaklarından vuruldu. Hastaneye kaldırılan İldem'in durumunun iyi olduğu açıklandı.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda erkekler grekoromen stil 98 kiloda bronz madalya kazanan milli güreşçi Cenk İldem dün gece trafikte yol verme yüzünden tartıştığı kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İki bacağından yaralanan grekoromen güreşçinin hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul’da bir hastanede tedavisi süren milli güreşçinin ameliyat olacağı ifade edildi.

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