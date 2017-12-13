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Milli sporcu Arda Turan Türkiye'ye geliyor!

Milli sporcu Arda Turan Türkiye'ye geliyor!.11651
  • Giriş : 13.12.2017 / 11:27:00

İspanyol devi Barcelona'da forma giyen Arda Turan Türkiye'ye geliyor.

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Büyüyen Beşik

İspanyol devi Barcelona'dan devre arasında ayrılmayı planlayan milli gururumuz Arda Turan, Türkiye'yi ziyarete geldi.

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, oyuncusunun Barcelona'da süre alamamasından rahatsız olduklarını ve devre arası transferi için 3-4 kulüple görüştüklerini açıklamıştı.

Bulut ayrıca Türkiye'den teklif almadıklarını söylemişti. Ancak Galatasaray'ın gündemini yoğun bir şekilde meşgul eden Arda Turan için süreç başladı. Millî yıldız da Türkiye'ye geldi.

Hem ailesini hem de arkadaşlarını ziyaret eden Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi ile ilgili de görüşme yapması bekleniyor. Beşiktaş'ta yer alan bir kafeye giden ve dostları ile hasret gideren Arda Turan'ın çevresindekilere Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını söylediği belirtildi.

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