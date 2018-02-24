Milli sporcu Kenan Sofuoğlu feci bir kaza yaptı
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'ndan kötü haber geldi. Genç sporcunun 257 km hızla laza geçirdiği ve sağ kolundan yaralandığı ve sol ayağında ise büyük bir delik olduğu öğrenildi.
Sıralama turunda üçüncü sırayı kapan milli motosikletçi, yarın Avustralya'da yapılacak yarışta yer alacağını, önümüzdeki hafta ise ameliyat olacağını belirtti. Sofuoğlu, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Zor nefes alıyordum, leğen kemiğimin kırıldığını düşündüm. Sonradan vücudumda yanıklar olduğunu fark ettim." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Pirelli yarış direktörü Giorgio Barbier, kazanın tekerleriğin yanındaki kabarcıkların atması sonucu dolayı gerçekleştiğini açıkladı.
Sofuoğlu'nun vücudunun normal hale gelmesi için 24 saate ihtiyacı bulunuyor.
HÜRRİYET
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