Facebook Twitter Rss

Milli sporcu Kenan Sofuoğlu feci bir kaza yaptı

Milli sporcu Kenan Sofuoğlu feci bir kaza yaptı.15124
  • Giriş : 24.02.2018 / 12:44:00

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sabah antremanında feci bir kaza yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'ndan kötü haber geldi. Genç sporcunun 257 km hızla laza geçirdiği ve sağ kolundan yaralandığı ve sol ayağında ise büyük bir delik olduğu öğrenildi.

Sıralama turunda üçüncü sırayı kapan milli motosikletçi, yarın Avustralya'da yapılacak yarışta yer alacağını, önümüzdeki hafta ise ameliyat olacağını belirtti. Sofuoğlu, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Zor nefes alıyordum, leğen kemiğimin kırıldığını düşündüm. Sonradan vücudumda yanıklar olduğunu fark ettim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Pirelli yarış direktörü Giorgio Barbier, kazanın tekerleriğin yanındaki kabarcıkların atması sonucu dolayı gerçekleştiğini açıkladı.

Sofuoğlu'nun vücudunun normal hale gelmesi için 24 saate ihtiyacı bulunuyor.

HÜRRİYET

Tokat'ta 7 avukat FETÖ'den gözaltına alındı

Sivas'taki feci kazada 3 kişi can verdi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Tarla kavgasında katliam!

Tarla kavgasında katliam!

Arazi yüzünden birbirine giren akrabalar birbirine saldırınca 4 ölü çıktı.

Komandolar yola çıktı!

Komandolar yola çıktı!

Teröristlerin korkulu rüyası olan jandarma komandolar dualarla birlikte uğurlandı.

 

Ataköy'de vurulmuştu, uyuşturucu baronu çıktı

Ataköy'de vurulmuştu, uyuşturucu baronu çıktı

İstanbul Ataköy'den sabah saatlerinde silahlı bir saldırı haberi geldi.

Tokat'ta 7 avukat FETÖ'den gözaltına alındı

Tokat'ta 7 avukat FETÖ'den gözaltına alındı

FETÖ soruşturması kapsamında Tokat'ta operasyonlar düzenlendi.

 

İzmir'de deprem! Kandilli'den açıklama geldi

İzmir'de deprem! Kandilli'den açıklama geldi

İzmir Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bakan açıkladı: Zeytin Dalı içi ödenek ayrıldı

Bakan açıkladı: Zeytin Dalı içi ödenek ayrıldı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'dan Zeytin Dalı ile ilgili açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya