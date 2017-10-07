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Milli Takım'da 4 kişi kadrodan çıkarıldı

Milli Takım'da 4 kişi kadrodan çıkarıldı.25380
  • Giriş : 07.10.2017 / 12:22:00

Milli Takım'da 4 futbolcunun kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

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Dün akşam oynanan İzlanda maçı sonrası morallerin iyice bozulduğu milli takımda önemli bir değişikliğe gidildi. Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Caner Erkin Finlandiya kadrosunda yok.

Dünya kupası finallerine gitme hakkını kaybeden Ay-Yıldızlı ekipte 4 futbolcunun Finlandiya'ya götürülmeyeceği kesinleşirken, bu sayının artabileceği belirtiliyor.

DHA'nın haberine göre, Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve kart cezalısı Caner Erkin Finlandiya'ya götürülmüyor.

İzlanda'ya 3-0 yenilerek Dünya Kupası finallerine gitme hakkını kaybeden A Milli Futbol Takımı'nda 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı. Bu sayının artması bekleniyor. Tribünlerden tepki alan Arda Turan, hafif sakatlığı bulunan Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve kart cezalısı Caner Erkin Finlandiya'ya götürülmüyor. Eskişehir'den 15.00'te hareket edecek olan ay-yıldızlı ekipte kadronun daha da azaltılması için Lucescu'nun kararı bekleniyor.

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