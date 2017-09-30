Milli Takım kadrosu açıklandı!
A Milli Takım kadrosunda sürpriz isimler yer aldı. 2018 FİFA Dünya Kupası Elemeleri 1. Grubu'nda İzlanda ile karşı karşıya gelecek takımımızın kadrosuna Sabri Sarıoğlu da çağrıldı.
HÜRRİYET
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