Facebook Twitter Rss

Milli takıma Emre Mor'dan kötü haber geldi

Milli takıma Emre Mor'dan kötü haber geldi.17781
  • Giriş : 20.03.2018 / 08:22:00

Milli takıma golcü oyuncu Emre Mor'dan kötü haber geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Emre Mor kötü haberi verdi. Genç oyuncu, Türkiye'nin İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.

İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen milli  futbolcu Emre Mor, hastalığı nedeniyle A Milli Takım'ın Antalya'da 23 Mart Cuma  günü İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile yapacağı  özel maçlarda forma giyemeyeceğini açıkladı.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada,  "Maalesef takımım Celta Vigo'nun maçında olduğu gibi ateşim yüzünden Türkiye'nin  milli maç seyahatine de katılamıyorum. Milli takımımıza İrlanda Cumhuriyeti ve  Karadağ maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli takımda, sakatlandıkları tespit edilen Oğuzhan Özyakup ile Ömer  Toprak da aday kadrodan çıkarılmış ve bu oyuncuların yerine Medipol Başakşehir  forması giyen Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci kampa davet edilmişti.

ŞAMPİY10

Ankara'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Galatasaray'da Muslera krizi patlak verdi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Şenol Güneş'ten sert sözler: Kendinize gelin!

Şenol Güneş'ten sert sözler: Kendinize gelin!

Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, takım oyuncularını uyardı.

Talisca'dan itiraf geldi: Tanınmaz haldeydik

Talisca'dan itiraf geldi: Tanınmaz haldeydik

Beşiktaşlı Anderson Talisca, kulübü ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti.

 

Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel kararı

Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel kararı

Fenerbahçe Kulübü, kaleci Volkan Demirel ile ilgili kararını verdi.

Şenol Güneş patladı: Bunlar geyik muhabbeti

Şenol Güneş patladı: Bunlar geyik muhabbeti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün akşam alınan yenilgi sonrası konuştu.

 

Dev derbinin heyecanından takla attı!

Dev derbinin heyecanından takla attı!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin heyecanı Hasan Şaş'ı şaşırttı.

Çakar'dan o G.Saraylılara: Bu ezikliktir

Çakar'dan o G.Saraylılara: Bu ezikliktir

Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, derbi hakkında sert sözler sarfetti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya