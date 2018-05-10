Milli takımdan Beşiktaşlı Quaresma'ya çağrı
Beşiktaş'ta gösterdiği performans ile göz dolduran tecrübeli oyuncu Ricardo Quaresma, ülkesi Portekiz'in maç öncesi reklam yüzü oldu.
İber yarımadası ekibinin 28 Mayıs’ta Tunus’la oynayacağı hazırlık karşılaşmasıyla ilgili olarak Twitter’dan yapılan paylaşımda, “Dünya Kupası’na geri sayım. 28 Mayıs’ta Tunus’la Braga’da oynayacağımız maç öncesinde desteklerinizi bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımın fotoğraf unsuru olarak ön planda Kara Kartal’ın yıldızı Ricardo Quaresma’nın kullanılması sonrasında tweete beğeni ve yorum yağdı. Gelecek ay Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda Portekiz, B Grubu’nda; İspanya, Fas ve İran’la yarışacak.
FANATİK
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