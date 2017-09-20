Milli takımın yeni forması internete sızdı
2016 öncesi tanıtılan kırmızı siyah ve beyaz-turkuaz renkli formalar tepki toplamıştı. A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'nda giyeceği bantlı modeller ise internete sızdı.
Sosyal medyada forma tasarımları bazı hesaplar tarafından paylaşıldı.
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