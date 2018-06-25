Facebook Twitter Rss

Milli yarışcı Sofuoğlu Meclis'e girdi

Milli yarışcı Sofuoğlu Meclis'e girdi.18470
  • Giriş : 25.06.2018 / 08:22:00

Milli yarışçı Kenan Sofuoğlu'nun da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdiği öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Ve Türkiye tercihini yaptı. Dün gerçekleştirilen seçimler hakkında konuşan BBP lideri Destici, milli yarışçı Kenan Sofuoğlu ve eski futbolcu Alpay Özalan'ın Meclis'e girdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından Meclis’e renkli simalar dahil oldu.

AK Parti’nin Ankara birinci sıradan milletvekili adayı gösterdiği BBP Genel Başkanı Mustafa Destici parlamentonun yeni isimlerinden.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği ile jübile yapan eski milli motosiklet yarıçısı Kenan Sofuoğlu (Sakarya) ve eski mili futbolcu Alpay Özalan (İzmir) AK Parti'den, provokatif mesajlarıyla bilinen oyuncu Barış Atay HDP'den, geçtiğimiz dönemde MHP milletvekili olan Saffet Sancaklı yine aynı partiden  seçildi. HDP'nin barajı geçmesiyle İstanbul 2. bölge 1. sıra Milletvekili adayı gazeteci Ahmet Şık da Meclis'e girdi.
22 yaşındaki Rümeysa Kadak, en genç isim olarak AK Parti’den İstanbul 3’üncü bölge 10’uncu sıradan seçilerek Meclis’e girdi. Kadak, Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği’nde okuyor.

ARINÇ’IN OĞLU DA SEÇİLDİ
Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar Elazığ'dan, TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in oğlu Barış Palandöken Malatya’dan, Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç ise İstanbul’dan AK Parti'den milletvekili oldu.  DİSK başkanlığından siyasete girmek için istifa eden Kani Beko  ve Ergenekon davasında hapis yatan Mehmet Ali Çelebi CHP'den İzmir milletvekili oldu. Süleyman Demirel'in doktoru Aylin Cesur ise  İYİ Parti'den Isparta milletvekili seçildi. Bu arada DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da İYİ Parti'den Afyon milletvekili oldu. Ayrıca Saadet Partisi'ne ayrılan Altan Tan, CHP kontenjanından girdiği seçimde İstanbul milletvekili oldu.

ALİ TÜRKŞEN MECLİS DIŞI
Bu arada CHP’den İsmail Hakkı Gül, CHP’den Irmak Neriman Nebioğlu, İYİ Parti’den Ali Türkşen ile Merve Asa, MHP’den Mehmet Aslan ile Veli Oğuzhan Öztürk ve  AK Parti’den Türk İslam Karakoç ile Elif Nur Bayram seçilemedi.

TRT

Şenol Güneş'ten Aboubakar için yorum

Katarlılar Erdoğan için slogan attı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

23 ilde milletvekili sayısı değişmedi

23 ilde milletvekili sayısı değişmedi

24 Haziran seçimlerinde, 23 ilde milletvekili sayısı değişmedi.

Yargıtay: Eşine beddua edene nafaka yok

Yargıtay: Eşine beddua edene nafaka yok

Yargıtay, eşine 'Kılıbık, it, köpek, inşallah başarılı olamazsın' diyen kadını affetmedi.

 

Cem Yılmaz: Siz kabine geçin ben geliyorum

Cem Yılmaz: Siz kabine geçin ben geliyorum

Sevilen komedyen Cem Yılmaz, Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulunda oyunu kullandı.

Türkiye'nin en kısa kadını oyunu kullandı

Türkiye'nin en kısa kadını oyunu kullandı

Türkiye'nin en kısa kadını Elif Kocaman da oyunu kullandı.

 

Nusret oyunu böyle kullandı

Nusret oyunu böyle kullandı

Sosyal medyada ünlenen Nusret oyunu ünlü hareketiyle kullandı.

Hakkari'de PKK'ya ağır darbe!

Hakkari'de PKK'ya ağır darbe!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yuvalanan PKK'ya ağır bir darbe vuruldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya