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Milyonlarca öğrenci için açıklama

Milyonlarca öğrenci için açıklama.17576
  • Giriş : 28.12.2017 / 11:23:00

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği liseye giriş sistemi ile ilgili açıklama geldi.

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Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin heyecanla beklediği haberi verdi. MEB, liselere girişte uygulanacak yeni sınav için örnek soruları bugün açıklayacak.

TEOG yerine getirilen ve haziran ayının ilk hafta sonu yapılacak sınavla ilgili örnek sorular bugün saat 15.00’te açıklanıyor. Lise adaylarının merakla beklediği sorular Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinden yayınlanacak ve @tcmeb Twitter hesasından da paylaşılacak.

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