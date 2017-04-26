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Milyonların beklediği düzenleme medyanın da ilgi odağında

Milyonların beklediği düzenleme medyanın da ilgi odağında.25002
  • Giriş : 26.04.2017 / 09:38:00

Uzun yıllardır tartışmalara konu olan kıdem tazminatında yeni dönem başlıyor.

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En son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yapmış olduğu kıdem tazminatına yönelik açıklama çalışanları heyecanlandırdı. Medya Takip Merkezi (MTM), yeniden gündemde olan kıdem tazminatının medyadaki nabzını tuttu. İşte araştırmanın detayları…

Milyonların merakla beklediği kıdem tazminatı fonu hakkında geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, medyada yer alan birçok bilginin “yorum” niteliğinde olduğunu söyledi. Önümüzdeki haftadan itibaren paydaşlarla görüşmeye başlayacaklarını; güçlü, şeffaf, sürdürülebilir ve hakkaniyetli bir sistemi paydaşlarla uzlaşı içerisinde şekillendireceklerini belirtti.

Hükümetten gelen kesin bir açıklama olmamasına rağmen gündemdeydi

Medya Takip Merkezi’nin “kıdem tazminatı” konulu araştırmasına göre, planlanan düzenleme Ocak ayından bu yana yazılı medyada 3 bin 53, görsel medyada 770 ve internet medyasında 11 bin 751 habere konu edildi. Bu süreçte, hükümetin açıkladığı net bir karar olmamasına rağmen, konunun gündemden düşmemesi dikkat çekti.

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