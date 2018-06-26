Mimar Sinan Üniversitesi'nde yangın çıktı
Beyoğlu Fındıklı'daki Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi binasının çatısında başlayan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine Beşiktaş ve Fatih itfaiye ekipleri geldi.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) binasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, MSGSÜ'nün Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde bulunan Fındıklı Kampüsü'ndeki binanın çatısında, işçiler çalışma yaptığı sırada yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, okuldaki öğrenciler ve personel tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı.
Kampüse gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Hasara neden olan yangının söndürülmesinin ardından, itfaiye ekipleri çatıda soğutma çalışması yaptı.
NTV
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