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Mina Başaran'dan geriye gelinliği kaldı

Mina Başaran'dan geriye gelinliği kaldı.18216
  • Giriş : 19.03.2018 / 10:07:00

Uçak kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran'dan geriye gelinliği kaldı.

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Bekarlığa veda partisi için Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Mina Başaran ve arkadaşları dönüş yolunda İran'da düşen uçağın içinde hayatını kaybetmişti. Mina'dan geriye ise gelinliği kaldı.

Geçtiğimiz Pazar günü Dubai'den İstanbul'a dönüşte İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran'dan geriye Paris'ten aldığı gelinlik kaldı.

Arkadaşlarıyla birlikte gittiği Birleşik Arap Emirlikleri tatili dönüşünde uçak kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran'dan geriye Paris'ten aldığı gelinlik kaldı.

4 Mart’ta gelinlik modeli beğenmek için annesi Beril Başaran’la gittiği Paris’te Elie Saab ve Chanel defilesini izleyen Mina Başaran, son dakika karar değiştirip gelinliğini dünyaca ünlü modacı Zuhair Murad’dan seçmişti.

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