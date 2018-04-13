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Mina Başaran düğün gününde anılacak

Mina Başaran düğün gününde anılacak.20362
  • Giriş : 13.04.2018 / 15:03:00

İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran düğün gününde anılacak.

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Büyüyen Beşik

Bekarlığa veda partisi için Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden ve dönüş yolunda İran'da düşen jetin içinde hayatını kaybeden Mina Başaran yaşasaydı yarın yapılacak düğünde evlenecekti.

İşadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarının içinde bulunduğu özel jet 11 Mart'ta İran'da düşmüştü. Mina Başaran yaşasaydı, Murat Gezer ile Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek düğün töreni ile dünya evine girecekti.

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; uçak kazasında hayatını kaybeden 8 genç kadının ailesi, Mina-Murat çiftinin düğün tarihi olan 14 Nisan'da bir araya gelecek.

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