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Mina Başaran'ın Instagram hesabı kapatıldı

Mina Başaran'ın Instagram hesabı kapatıldı.26927
  • Giriş : 12.03.2018 / 12:50:00

Jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın Instagram hesabı kapatıldı.

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Büyüyen Beşik

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dönüş yolunda İran'da düşen jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın Instagram hesabı ailesi tarafından kapatıldı.

İşadamı Hüseyin Başaran'ın 14 Nisan'da evlenecek olan kızı Mina, bekarlığa veda partisi için 7 kız arkadaşıyla birlikte özel jetiyle Dubai'ye gitmişti...

İstanbul'a dönüşte jet, İran'da düştü. 3'ü mürettebat 11 kadın öldü.

Facianın ardından sıcak bir gelişme yaşandı. Ailesi kimse kullanmasın diye kapattı!

Başaran Yatırım Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın kızı Mina (28), 2 yıldır aşk yaşadığı Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer ile 20 Ekim'de istanbul Tepebaşı’ndaki gece kulübü Soho House'ta nişanlanmıştı.

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