Mina Başaran'ın Instagram hesabı kapatıldı
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dönüş yolunda İran'da düşen jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın Instagram hesabı ailesi tarafından kapatıldı.
İşadamı Hüseyin Başaran'ın 14 Nisan'da evlenecek olan kızı Mina, bekarlığa veda partisi için 7 kız arkadaşıyla birlikte özel jetiyle Dubai'ye gitmişti...
İstanbul'a dönüşte jet, İran'da düştü. 3'ü mürettebat 11 kadın öldü.
Facianın ardından sıcak bir gelişme yaşandı. Ailesi kimse kullanmasın diye kapattı!
Başaran Yatırım Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın kızı Mina (28), 2 yıldır aşk yaşadığı Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer ile 20 Ekim'de istanbul Tepebaşı’ndaki gece kulübü Soho House'ta nişanlanmıştı.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Nepal'de yolcu uçağı düştü: 50 kişi öldü
Nepal'in başkenti Katmandu'da Bangladeş havayoluna ait uçak düştü.
Bakan açıkladı! Afrin'e gönderilecek!
Milli Savunma Bakanı Canikli, Afrin operasyonu ile ilgili bilgi verdi.
CHP'den Afrin teklifi: Yerel meclis oluşturulsun
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Afrin ile ilgili açıklama yaptı.
Isparta'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında
FETÖ soruşturması kapsamında Isparta'da operasyonlar düzenlendi.
TSK'dan açıklama: 3347'si öldürüldü!
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.
İşte jet kazasında pilotun son sözleri
İran'da yaşanan jet kazası ile ilgili yeni bilgiler elde edildi.